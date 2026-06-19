CONCERT KALANGATA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

vendredi 10 juillet 2026 · LA MAISON DE LA TERRE · Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

CONCERT KALANGATA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Bal de musique afro latine

Voyageur infatigable, Kalangatà est un groupe de musique métissé naviguant entre Brésil, Cap-Vert,

Haïti et Afrique lusophone. Depuis 2019, le quintet déploie une énergie solaire et dansante,

transformant chaque concert en escale festive et profondément humaine. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Afro-Latin Music Ball

L’événement CONCERT KALANGATA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE