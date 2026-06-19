CONCERT KALANGATA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
vendredi 10 juillet 2026 · LA MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
CONCERT KALANGATA
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Bal de musique afro latine
Voyageur infatigable, Kalangatà est un groupe de musique métissé naviguant entre Brésil, Cap-Vert,
Haïti et Afrique lusophone. Depuis 2019, le quintet déploie une énergie solaire et dansante,
transformant chaque concert en escale festive et profondément humaine. .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Afro-Latin Music Ball
L’événement CONCERT KALANGATA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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