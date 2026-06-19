UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poucharramet

CONCERT KALANGATA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

vendredi 10 juillet 2026 · LA MAISON DE LA TERRE · Poucharramet

CONCERT KALANGATA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
LA MAISON DE LA TERRE
Adresse
7 Rue des Hospitaliers
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Poucharramet

CONCERT KALANGATA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Bal de musique afro latine
Voyageur infatigable, Kalangatà est un groupe de musique métissé naviguant entre Brésil, Cap-Vert,
Haïti et Afrique lusophone. Depuis 2019, le quintet déploie une énergie solaire et dansante,
transformant chaque concert en escale festive et profondément humaine.   .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afro-Latin Music Ball

L’événement CONCERT KALANGATA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)