CONCERT DUO HAMRAAZ LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT DUO HAMRAAZ

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

théâtre et chants pyrénéens

(…) du fait que nous sommes deux, tout change ; la tâche ne devient pas deux fois plus facile, non d’impossible elle devient possible.

Le Mont Analogue, Réné Daumal

Montanhar, c’est l’histoire d’une ascension autant physique que spirituelle.

Une histoire qu’on se raconte après une bonne journée de marche, un bon dîner, au coin du feu.

L’histoire d’un groupe qui fait le pari fou de croire en l’existence d’une montagne qui serait la plus haute jamais

vue et qui reposerait sur un continent invisible à l’œil humain.

C’est l’histoire de la constitution de ce groupe en équipage, de leur aventure.

Un élan vitaliste, écologiste, conté et chanté que MégaSuperThéâtre va arpenter tout l’été. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Theater and Pyrenean Songs

L’événement CONCERT DUO HAMRAAZ Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE