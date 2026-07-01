Las 45, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

vendredi 31 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Informations pratiques

Las 45 Vendredi 31 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Ce quintet originaire de la région toulousaine, fait vibrer les scènes avec un cocktail caribbean enflammé!

Née en 2018, La 45 fusionne cuivres éclatants, percussions furieuses et cordes envoûtantes pour un son puissant et irrésistible. Leur premier album a embrasé les pistes de danse, et le second, en préparation, promet une fusion explosive entre rythmes traditionnels et beats modernes (trap, electro, ragga).

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Cocktail latino caribéen explosif concert