Femina Vox, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

samedi 25 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Informations pratiques

Femina Vox Samedi 25 juillet, 13h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T15:30:00+02:00

La Roda de Samba Feminina fait résonner les traditions afro-brésiliennes dans un concert acoustique vibrant, mêlant samba, rythmes du Nordeste et compositions originales. Porté par des musiciennes, le projet affirme la richesse des cultures populaires brésiliennes et ouvre un espace inclusif où les identités et expressions de genre trouvent pleinement leur place, célébrant la diversité et l’énergie collective.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Roda de Samba Feminina musique brésilienne roda de samba