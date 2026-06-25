CONCERT LA 45 LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

CONCERT LA 45

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Ce quintet originaire de la région toulousaine, fait vibrer les scènes avec un cocktail caribbean enflammé!

Née en 2018, La 45 fusionne cuivres éclatants, percussions furieuses et cordes envoûtantes pour un son puissant et irrésistible.

Ce quintet originaire de la région toulousaine, fait vibrer les scènes avec un cocktail caribbean enflammé!

Née en 2018, La 45 fusionne cuivres éclatants, percussions furieuses et cordes envoûtantes pour un son puissant et irrésistible. Leur premier album a embrasé les pistes de danse, et le second, en préparation, promet une fusion explosive entre rythmes traditionnels et beats modernes (trap, electro, ragga). .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

This quintet, hailing from the Toulouse region, sets the stage ablaze with a fiery Caribbean mix!

Formed in 2018, La 45 blends dazzling brass, furious percussion, and soaring strings to create a powerful and irresistible sound.

L’événement CONCERT LA 45 Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE