Concert CASA LONTANA, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

Concert CASA LONTANA Vendredi 7 août, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Casa Lontana, qui signifie Maison Lointaine, est un duo composé d’Audrey Peral et de Nina Besana-Mourlaàs.

Les deux musiciennes réarrangent des chansons italiennes pour deux voix, accordéon, guitare et tamburello. Pour elles, chanter en italien est avant tout un moyen de se rapprocher de leurs racines familiales mais aussi de partager leur amour pour cette langue si expressive et chantante. Elles choisissent avec soin des textes qui portent les puissants messages d’un passé qu’elles souhaitent transmettre à leur tour. De chansons franco-italiennes aux chants de Mondines, en passant par les mélodies traditionnelles des Pouilles ou de la Sicile, les deux musiciennes nous font voyager avec passion dans leur univers musical.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr »}]

Audrey et Nina renouent avec leurs racines familiales en revisitant des chansons italiennes accompagnées d’un accordéon, d’une guitare et d’un tamburello. concerts musique italienne