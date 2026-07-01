Le Banquet de l’été : Concert « La Cuma », Place des marronniers, Poucharramet

Informations pratiques

Le Banquet de l’été : Concert « La Cuma » Vendredi 28 août, 20h00 Place des marronniers Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

La Coopérative Ukuléliste est une organisation secrète composée de 10 ukulélistes chantant.e.s quelle que soit la météo.

La CUMA vise la production en masse de chansons bêtes puis la prise de pouvoir immédiate sur le monde entier par l’effet de sidération provoqué par sa musique sur tous les publics. Avec un aplomb a couper le souffle, la CUMA reprend toute sorte de chansons internationales bien connues qu’elle traduit mal en français et interprète sans consommation d’électricité : Daft-Punk, Prince, Justice, Tito Puente, Steevy Wonder, Shaka Khan, Les Clash, Georgette Plana… Voilà tous ces artistes enfin chantés en français pour le plus grand bonheur des petits et des grands absents.

Avant chaque concert, la CUMA distribue insidieusement son livret de chansons au public dans le but d’instaurer une perdition musicale généralisée mais néanmoins participative

Place des marronniers Place de l’église, Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

La Coopérative Ukuléliste est une organisation secrète composée de 10 ukulélistes chantant.e.s quelle que soit la météo. concert ukulele