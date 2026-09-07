Informations pratiques

Manuel Pratique et chaotique des droits des femmes – Festival » Les Semeuses » Vendredi 16 octobre, 18h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Durée : 1h30 à 2h

Tout public

Bienvenue à vous, beau groupe de motivé-es pour faire avancer la lutte ! Alice, mi-historienne mi-coach sportive, vous accueille pour répondre ensemble à cette question essentielle : que reste-t-il à faire pour faire avancer la lutte sociale et les droits des femmes, et comment ?

Petits indices : ne jamais baisser les bras, utiliser l’humour, allier pensée et imagination, ça finit toujours par payer…Ainsi pendant 1h, nous allons construire ensemble un manuel pratique de la lutte. Un manuel très concret, et aussi un peu chaotique, car le progrès arrive rarement calmement. En retraçant l’histoire mouvementée des droits des femmes depuis la Révolution Française jusqu’à aujourd’hui, nous allons à la fois :

– nous réapproprier notre histoire immédiate et nos grandes figures féministes (terriblement méconnues !!)

– poser un nouveau regard sur notre héritage des relations hommes-femmes

– revivre les moments marquants de cette histoire

– faire des happenings

– nous demander quelles sont nos prochains combats

– et peut-être même partir en manif!

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Conférence théâtralisée

aucun