La rentrée des jeux Rue de Socoa Urrugne

Informations pratiques

Urrugne

La rentrée des jeux

Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Jeux de société pour tous âges.

Tombola.

Petite restauration sur place .

Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : La rentrée des jeux

L’événement La rentrée des jeux Urrugne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque