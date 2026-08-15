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La rentrée des jeux Rue de Socoa Urrugne

samedi 26 septembre 2026 · Rue de Socoa · Urrugne

La rentrée des jeux Rue de Socoa Urrugne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Socoa
Adresse
Complexe sportif de Socoa
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urrugne

La rentrée des jeux

Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Jeux de société pour tous âges.
Tombola.
Petite restauration sur place   .

Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : La rentrée des jeux

L’événement La rentrée des jeux Urrugne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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