AGENDA · Urrugne
La rentrée des jeux Rue de Socoa Urrugne
samedi 26 septembre 2026 · Rue de Socoa · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
La rentrée des jeux
Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Jeux de société pour tous âges.
Tombola.
Petite restauration sur place .
Rue de Socoa Complexe sportif de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : La rentrée des jeux
L’événement La rentrée des jeux Urrugne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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