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La rentrée littéraire Librairie de l’Avenir Eygalières

samedi 19 septembre 2026 · Librairie de l'Avenir · Eygalières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Librairie de l'Avenir
Adresse
159 rue de la République
Ville
13810 Eygalières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Eygalières

La rentrée littéraire

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre Rentrée littéraire !Célibataires
Venez découvrir les coups de cœur de votre librairie pour cette rentrée !

Romans, essais, BD, jeunesse, découvertes… Il y en aura pour tous les goûts.
Échanges, conseils, partages et convivialité autour des livres et des nouveautés de la rentrée littéraire.

Places limitées, uniquement sur inscription auprès de la Librairie.   .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91  maisonternier@gmail.com

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English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières is hosting a ‘Literary Start to the New Term’ event!

L’événement La rentrée littéraire Eygalières a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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