La rentrée littéraire Librairie de l’Avenir Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

La rentrée littéraire

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre Rentrée littéraire !Célibataires

Venez découvrir les coups de cœur de votre librairie pour cette rentrée !



Romans, essais, BD, jeunesse, découvertes… Il y en aura pour tous les goûts.

Échanges, conseils, partages et convivialité autour des livres et des nouveautés de la rentrée littéraire.



Places limitées, uniquement sur inscription auprès de la Librairie. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières is hosting a ‘Literary Start to the New Term’ event!

L’événement La rentrée littéraire Eygalières a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles