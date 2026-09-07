La Renverse / format rue, Parc du Château du Vivier, Aubergenville

Informations pratiques

La Renverse / format rue Samedi 3 octobre, 19h45 Parc du Château du Vivier Yvelines

Invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:45:00+02:00 – 2026-10-03T20:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:45:00+02:00 – 2026-10-03T20:45:00+02:00

Un gardien de phare découvre le journal de bord d’une navigatrice solitaire. Après en avoir lu les dernières pages, aussi mystérieuses que désespérées, il décide de partir à la recherche de son navire en perdition. C’est pour lui le début d’un voyage extraordinaire qui le mènera dans des contrées insoupçonnées…

Dans le sillage des arts forains et des théâtres d’ombres traditionnels, cette histoire prend la forme d’un conte orchestré par trois marionnettistes et trois musiciens. A la nuit tombée, ce théâtre d’ombres s’illumine dans l’espace public et embarque les spectateurs à la découverte d’un univers fabuleux les invitant à ouvrir les portes de l’imaginaire.

Parc du Château du Vivier 2 rue de Montgarde 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 39 55 10 »}]

Les ombres portées – Erol Gülgönen, Séline Gülgönen, Florence Kormann et Claire Van Zande théâtre ombres

Les ombres portées