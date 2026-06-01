La réserve des 7 îles, son patrimoine, ses missions Centre Nautique de Port-blanc Penvénan vendredi 26 juin 2026.

Penvénan

La réserve des 7 îles, son patrimoine, ses missions

Centre Nautique de Port-blanc Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

A l’occasion du cinquantenaire de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles, venez à la Découverte de la Réserve Naturelle Nationale des Sept-Îles, son patrimoine et ses missions . Conférence animée par l’équipe de la réserve naturelle et l’association LPO. .

Centre Nautique de Port-blanc Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

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English :

L’événement La réserve des 7 îles, son patrimoine, ses missions Penvénan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose