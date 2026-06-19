Lannion

Fete de la musique

Port-Blanc Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez profitez des concerts en bord de mer à Port Blanc le samedi 27 Juin à partir de 18h. restauration et buvette sur place. Moules frites sur réservation jusqu’au 21 Juin .

Port-Blanc Lannion 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 26 08 59

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English :

L’événement Fete de la musique Lannion a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose