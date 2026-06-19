Jazz Big Band du Conservatoire de Lannion + Fanfare de Guimëc La Mutante Lannion vendredi 19 juin 2026.

Lannion

Jazz Big Band du Conservatoire de Lannion + Fanfare de Guimëc

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

FANFARE DE GUIMAËC | 19h00

Clarinettes, saxophones, trombones, hélicon, voix et percussions se réunissent pour un set de reprises revisitées, de Rihanna à Brassens, en passant par Purcell, Flume ou Tom Waits. Créé en 2025, cet atelier fanfare rassemble des musicien·nes de niveau intermédiaire autour d’arrangements adaptés à chacun et du plaisir de jouer ensemble.

JAZZ BIG BAND DU CONSERVATOIRE DE LANNION | 20h30

La Mutante accueille une soirée dédiée au jazz, au swing et à l’improvisation. En ouverture, un atelier jazz présente le travail collectif de musicien·nes passionné·es autour d’un répertoire varié. La soirée se poursuit avec le Jazz Big Band du Conservatoire de Lannion une formation aux sonorités puissantes mêlant cuivres éclatants, section rythmique dynamique et solos inspirés, entre grands classiques du jazz et arrangements contemporains.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Jazz Big Band du Conservatoire de Lannion + Fanfare de Guimëc Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose