La Réserve Naturelle en hiver Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré
mardi 22 décembre 2026 · Route du Vieux Port · Les Portes-en-Ré
Informations pratiques
Les Portes-en-Ré
La Réserve Naturelle en hiver
Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
inclut le prêt d’une paire de jumelles
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 10:00:00
fin : 2026-12-30 12:30:00
Date(s) :
2026-12-22 2026-12-30
Sortie nature encadrée par la LPO.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature outing supervised by the LPO.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape. On the edge of the Lilleau des Niges Nature Reserve.
L’événement La Réserve Naturelle en hiver Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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