Sortie Nature Bernaches & Cie Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Informations pratiques

Les Portes-en-Ré

Sortie Nature Bernaches & Cie

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Pendant 2h30, un animateur nature de la LPO vous fera découvrir les oiseaux, les animaux et les plantes de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

For 2h30, an LPO nature guide will help you discover the birds, animals and plants of the Lilleau des Niges Nature Reserve.

L’événement Sortie Nature Bernaches & Cie Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime