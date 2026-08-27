UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Portes-en-Ré

Sortie Nature Bernaches & Cie Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

samedi 24 octobre 2026 · Route du Vieux Port · Les Portes-en-Ré

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route du Vieux Port
Adresse
Maison du Fier
Ville
17880 Les Portes-en-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Les Portes-en-Ré

Sortie Nature Bernaches & Cie

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Pendant 2h30, un animateur nature de la LPO vous fera découvrir les oiseaux, les animaux et les plantes de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
  .

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74  lpo.iledere@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 2h30, an LPO nature guide will help you discover the birds, animals and plants of the Lilleau des Niges Nature Reserve.

L’événement Sortie Nature Bernaches & Cie Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime

À voir aussi à Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime)