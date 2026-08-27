Sortie Nature Bernaches & Cie Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré
samedi 24 octobre 2026 · Route du Vieux Port · Les Portes-en-Ré
Informations pratiques
Les Portes-en-Ré
Sortie Nature Bernaches & Cie
Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Pendant 2h30, un animateur nature de la LPO vous fera découvrir les oiseaux, les animaux et les plantes de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
For 2h30, an LPO nature guide will help you discover the birds, animals and plants of the Lilleau des Niges Nature Reserve.
L’événement Sortie Nature Bernaches & Cie Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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