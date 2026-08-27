Informations pratiques

Les Portes-en-Ré

Point d’observation Festival le retour des bernaches La Patache

digue de la patache Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune des Portes en ré à La Patache.

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digue de la patache Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

As part of the Festival de la Bernache , a birdwatching point is organized in the commune of Les Portes en Ré at La Patache.

L’événement Point d’observation Festival le retour des bernaches La Patache Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime