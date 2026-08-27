Point d’observation Festival le retour des bernaches La Patache Les Portes-en-Ré
dimanche 18 octobre 2026 · Les Portes-en-Ré
Informations pratiques
Les Portes-en-Ré
Point d’observation Festival le retour des bernaches La Patache
digue de la patache Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune des Portes en ré à La Patache.
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digue de la patache Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
As part of the Festival de la Bernache , a birdwatching point is organized in the commune of Les Portes en Ré at La Patache.
L’événement Point d’observation Festival le retour des bernaches La Patache Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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