La retraite du capitaine, salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance les Joinville, Thonnance-lès-Joinville

Informations pratiques

La retraite du capitaine Vendredi 9 octobre, 20h30 salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance les Joinville Haute-Marne

10 € la place pour les plus de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:30:00+02:00

Sur sa terrasse, un homme en maillot de marin rayé et casquette de capitaine sur le crâne, prend l’apéritif. Nous sommes chez « Le Capitaine », un ancien marin, enfin c’est ce qu’il prétend. Il se tape la conversation avec la gratte, une ancienne mendiante qu’il a sauvée de la rue, mais qui au grand dam du capitaine, continue de faire la manche. Enfin, c’est ce qu’elle dit. Les échanges sur la vie d’avant, les amours et les rencontres, la vie d’hier meilleur que celle d’aujourd’hui les rapproche, jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils pourraient vivre ensemble. Mais leur vie n’est pas si simple, car ils vont se découvrir l’un et l’autre et ce sont deux menteurs…

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Pièce de théâtre d’humour avec deux personnages plus que sympathiques, mais menteurs theatre spectacle

LPV