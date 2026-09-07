La toile d’araignée, salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance les Joinville, Thonnance-lès-Joinville

Informations pratiques

La toile d’araignée Jeudi 15 octobre, 20h30 salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance les Joinville Haute-Marne

10 € la place pour les plus de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Bienvenue chez la fantasque Clarissa adepte des farces et des récits rocambolesques. Un art de l’invention et de la dissimulation qui lui servira pour protéger le supposé coupable du cadavre retrouvé dans son salon. Des répliques modernes, qui malgré le meurtre, mettent en avant l’humour de celle qu’on surnommait « la reine du crime ». Clarissa Hailsham-Brown, jeune femme séduisante, s’ennuie à la campagne. Pour distraire ses invités, elle invente des histoires. Jusqu’au soir où elle trouve un cadavre dans son salon. Elle appelle ses amis à l’aide pour se débarrasser du corps, afin de protéger son époux. Tout se complique à l’arrivée de l’inspecteur Lord, prévenu par un appel anonyme… Qui se cache derrière cette machination ? Une comédie policière à l’intrigue savamment tissée. L’occasion rêvée de laisser libre cours à son imagination débordante face à l’inspecteur Lord.

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Théâtre d’humour noir à la mode anglaise et cadavre dans le placard. theatre spectacle

Creamuse