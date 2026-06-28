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AGENDA · Bagneux-la-Fosse

La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse

vendredi 2 octobre 2026 · Bagneux-la-Fosse

La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
ESPACE PAUL GABRIEL
Ville
10340 Bagneux-la-Fosse
Département
Aube
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Bagneux-la-Fosse

La Réunification des deux Corées

ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

 La Réunification des deux Corées  pièce présentée par la Compagnie de l’Aube et la
FDMJC AUBE

Ce spectacle créé dans le cadre du FESTIVAL SCENOBLIQUE est composé de tableaux de
la vie quotidienne. Il explore la complexité des liens humains, plus particulièrement ceux de
l’amour : l’amour et ses douleurs, ses malentendus, sa dignité parfois, sa tendresse et ses
excès. L’inattendu et l’irrationnel côtoient la drôlerie ou le surnaturel.
Le texte est de Joël POMMERAT et la mise en scène d’Hélène COHEN.

Adulte : 12 € Moins de 16 ans/chômeur : 8 €
Réservations Helloasso ou 06.85.06.39.25 12  .

ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25  ciedelaube@gmail.com

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English :

L’événement La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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