Informations pratiques

Bagneux-la-Fosse

La Réunification des deux Corées

ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La Réunification des deux Corées pièce présentée par la Compagnie de l’Aube et la

FDMJC AUBE

Ce spectacle créé dans le cadre du FESTIVAL SCENOBLIQUE est composé de tableaux de

la vie quotidienne. Il explore la complexité des liens humains, plus particulièrement ceux de

l’amour : l’amour et ses douleurs, ses malentendus, sa dignité parfois, sa tendresse et ses

excès. L’inattendu et l’irrationnel côtoient la drôlerie ou le surnaturel.

Le texte est de Joël POMMERAT et la mise en scène d’Hélène COHEN.

Adulte : 12 € Moins de 16 ans/chômeur : 8 €

Réservations Helloasso ou 06.85.06.39.25 12 .

ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 ciedelaube@gmail.com

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English :

L’événement La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne