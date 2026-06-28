La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse
vendredi 2 octobre 2026 · Bagneux-la-Fosse
Informations pratiques
Bagneux-la-Fosse
La Réunification des deux Corées
ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La Réunification des deux Corées pièce présentée par la Compagnie de l’Aube et la
FDMJC AUBE
Ce spectacle créé dans le cadre du FESTIVAL SCENOBLIQUE est composé de tableaux de
la vie quotidienne. Il explore la complexité des liens humains, plus particulièrement ceux de
l’amour : l’amour et ses douleurs, ses malentendus, sa dignité parfois, sa tendresse et ses
excès. L’inattendu et l’irrationnel côtoient la drôlerie ou le surnaturel.
Le texte est de Joël POMMERAT et la mise en scène d’Hélène COHEN.
Adulte : 12 € Moins de 16 ans/chômeur : 8 €
Réservations Helloasso ou 06.85.06.39.25 12 .
ESPACE PAUL GABRIEL Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 ciedelaube@gmail.com
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English :
L’événement La Réunification des deux Corées Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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