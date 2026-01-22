La révélation Le Bacchus Rennes 12 – 16 mai Tarifs : 23€ et 17€

Une comédie qui ne vous laissera aucun répit !

Antoine et Matthieu n’ont plus qu’une solution pour sauver leur colocation : trouver d’urgence une troisième colocataire. Mais quand une mystérieuse jeune femme blonde franchit leur porte, rien ne se passe comme prévu… Quiproquos en cascade, rebondissements inattendus et situations totalement déjantées s’enchaînent jusqu’à une révélation finale aussi surprenante qu’hilarante.

Une comédie pétillante et rythmée, portée par un humour irrésistible et des personnages attachants. Rires garantis du début à la fin !

À découvrir absolument lors de la tournée dans toute la France.

Auteurs : Matthieu Ruffault et Antoine Peyron

Comédien : Matthieu Ruffault, Antoine Peyron et Julien Dray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8161-la-revelation-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



