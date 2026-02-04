La Revue scoute Bloody Mairie Cernay

La Revue scoute Bloody Mairie

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Une Revue scoute satirique et mordante qui détourne le Bloody Mary pour offrir un regard décalé sur la politique locale.

La Revue scoute s’empare de l’univers du Bloody Mary pour proposer une lecture ironique et piquante de la vie politique locale. Un spectacle drôle, irrévérencieux et lucide, où humour et analyse se mêlent sans détour. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

A satirical, biting Scout magazine that hijacks the Bloody Mary to offer an offbeat look at local politics.

