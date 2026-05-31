La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux
La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux jeudi 16 juillet 2026.
La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure Jeudi 16 juillet, 10h00 Boulevard Sadi Carnot Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
La vallée de l’Aure est une zone humide où se côtoient ruisseaux, fossés, plans d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant de milieux qui offrent une faune et une flore remarquables. Equipés de boîtes loupes, de jumelles et d’épuisettes, venez découvrir la richesse faunistique de ce site : oiseaux, libellules, papillons et autres petites bêtes…
Grand public.
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2 km/2h) – Niveau 1
Boulevard Sadi Carnot Boulevard Sadi Carnot Entrée proche du garage Renault BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
Venez découvrir cet espace naturel riche d’une biodiversité au coeur de Bayeux !
À voir aussi à Bayeux (Calvados)
- Namakis en Concert avec L’Ecole de Cirque de Bayeux Rue des marettes Bayeux 12 juin 2026
- Normandie Céramique Rue du Bienvenu Bayeux 13 juin 2026
- Normandie Céramique, le marché des céramistes normands Bayeux 13 juin 2026
- Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux Bayeux 14 juin 2026
- Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux Bayeux 14 juin 2026