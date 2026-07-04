La Rive La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La Rive

Jeudi 18 mars 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Spectacle de Louise Vignaud, par la Compagnie La Résolue.

Louise Vignaud poursuit dans La Rive son travail d’autrice et metteuse en scène que nous avions découvert précédemment dans Les THÉÂTRES avec le spectacle Nuit d’Octobre. Puisant son inspiration dans la tragédie antique, le récit de La Rive nous plonge dans le combat mené par quatre femmes confrontées à l’exil et à la guerre. À travers le récit de ces destins brisés, le théâtre se fait ici le miroir d’un monde qui bascule et d’une guerre qui abolit toutes les frontières ; géographiques, politiques et intimes. Dans un dialogue entre tragédie ancienne et monde contemporain, la pièce redonne aux femmes et aux victimes, une parole que l’Histoire a toujours voulu invisibiliser. Dans ce théâtre choral, Louise Vignaud nous promet un spectacle solaire et coup de poing.









Ecriture et mise en scène Louise Vignaud



Avec Cécile Bournay, Rachida Brakni, Mohamed Brikat, Charlotte Fermand, Nine de Montal, Sven Narbonne, Mickael Pinelli, Thomas Rortais .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A show by Louise Vignaud, performed by the Compagnie La R%E9solue.

L’événement La Rive Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille