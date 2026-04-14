La rivière dans tous les sens, Ners, Ners

La rivière dans tous les sens Dimanche 19 avril, 10h00 Ners Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00

Dès 6 ans.

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Balade de 3 à 5 km, ponctuée d’arrêts le long du Gardon, avec des animations.