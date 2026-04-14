La rivière dans tous les sens, Ners, Ners
La rivière dans tous les sens, Ners, Ners dimanche 19 avril 2026.
La rivière dans tous les sens Dimanche 19 avril, 10h00 Ners Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00
Dès 6 ans.
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Balade de 3 à 5 km, ponctuée d’arrêts le long du Gardon, avec des animations.
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