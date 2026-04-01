La Ronde des Fous Randos VTT Parking du Super U Fresnay-sur-Sarthe
La Ronde des Fous Randos VTT Parking du Super U Fresnay-sur-Sarthe dimanche 26 avril 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
La Ronde des Fous Randos VTT
Parking du Super U 52 Rue Abbé Lelièvre Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
2ème édition de la Ronde des Fous au départ de Fresnay-sur-Sarthe !
Le dimanche 26 avril 2026, l’association Les Fous du Vélo vous donne rendez-vous pour la seconde édition de la Ronde des Fous, randonnées VTT à travers les Alpes Mancelles !
7 circuits au choix 27km 36km 44km 55km 64km 72km 80km.
Départs libres du parking du Super U entre 8h et 9h30.
Tarifs 6€ par personne si inscription en ligne avant le 23/04 18h (+2€ si inscription sur place).
Ravitaillements sur tous les circuits.
Informations au 06 50 26 55 20. Réservations sur HelloAsso. .
Parking du Super U 52 Rue Abbé Lelièvre Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 26 55 20
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English :
2nd Ronde des Fous starts in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement La Ronde des Fous Randos VTT Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-02-27 par OT des Alpes Mancelles
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