La Ronde des Fous Randos VTT Parking du Super U Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

La Ronde des Fous Randos VTT

Parking du Super U 52 Rue Abbé Lelièvre Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

2ème édition de la Ronde des Fous au départ de Fresnay-sur-Sarthe !

Le dimanche 26 avril 2026, l’association Les Fous du Vélo vous donne rendez-vous pour la seconde édition de la Ronde des Fous, randonnées VTT à travers les Alpes Mancelles !

7 circuits au choix 27km 36km 44km 55km 64km 72km 80km.

Départs libres du parking du Super U entre 8h et 9h30.

Tarifs 6€ par personne si inscription en ligne avant le 23/04 18h (+2€ si inscription sur place).

Ravitaillements sur tous les circuits.

Informations au 06 50 26 55 20. Réservations sur HelloAsso. .

Parking du Super U 52 Rue Abbé Lelièvre Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 26 55 20

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English :

2nd Ronde des Fous starts in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement La Ronde des Fous Randos VTT Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-02-27 par OT des Alpes Mancelles