Circuit PR « Le Carrouge » 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 9000.0

Circuit de 9 km balisé en jaune, sans difficulté comprenant une grande partie de chemins de terre et bénéficiant d’une situation mi ombragé. Ce circuit peut être lié avec celui de Saint-Ouen-de-Mimbré. Possibilité de départ à Fresnay-sur-Sarthe.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

9 km circuit marked out in yellow, without difficulty, including a large part of dirt roads and benefiting from a semi-shaded situation. This circuit can be linked with that of Saint-Ouen-de-Mimbré. Possibility of departure from Fresnay-sur-Sarthe.

Deutsch :

Ein 9 km langer, gelb markierter Rundweg ohne Schwierigkeiten mit einem großen Anteil an Feldwegen und einer halbschattigen Lage. Dieser Rundweg kann mit dem Rundweg von Saint-Ouen-de-Mimbré verbunden werden. Startmöglichkeit in Fresnay-sur-Sarthe.

Italiano :

Un percorso di 9 km segnalato in giallo, senza difficoltà, che comprende una buona parte di sentieri sterrati e beneficia di una situazione di semi-ombra. Questo percorso può essere collegato a quello di Saint-Ouen-de-Mimbré. Possibilità di partire da Fresnay-sur-Sarthe.

Español :

Una ruta de 9 km marcada en amarillo, sin dificultad, que comprende una gran proporción de pistas de tierra y se beneficia de una situación de semi-sombra. Este sendero puede enlazarse con el de Saint-Ouen-de-Mimbré. Posibilidad de empezar en Fresnay-sur-Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire