Circuit VTT n°8 Tour des Alpes Mancelles 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Circuit n°8 de 116 km, avec 1200 m de dénivelé. Circuit noir.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°8 of 116 km, with 1200 m of ascent. Black circuit.

Deutsch :

Rundkurs Nr. 8 über 116 km mit 1200 m Höhenunterschied. Schwarze Rundstrecke.

Italiano :

Circuito n°8 di 116 km, con 1200 m di dislivello. Percorso nero.

Español :

Circuito n°8 de 116 km, con 1200 m de subida. Ruta negra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire