Circuit VTT n°10 « Circuit de Vaux » 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Circuit n°10 de 30km, en boucle au départ de Fresnay sur Sarthe. Circuit bleu.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°10 of 30km, in loop from Fresnay sur Sarthe. Blue circuit.

Deutsch :

Rundweg Nr. 10 von 30 km, in einer Schleife von Fresnay sur Sarthe aus. Blauer Rundweg.

Italiano :

Circuito n° 10 di 30 km, ad anello da Fresnay sur Sarthe. Percorso blu.

Español :

Circuito n°10 de 30km, en bucle desde Fresnay sur Sarthe. Ruta azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire