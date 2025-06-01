Circuit VTT n°10 « Circuit de Vaux » Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Circuit VTT n°10 « Circuit de Vaux » 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Distance : 30000.0
Circuit n°10 de 30km, en boucle au départ de Fresnay sur Sarthe. Circuit bleu.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit n°10 of 30km, in loop from Fresnay sur Sarthe. Blue circuit.
Deutsch :
Rundweg Nr. 10 von 30 km, in einer Schleife von Fresnay sur Sarthe aus. Blauer Rundweg.
Italiano :
Circuito n° 10 di 30 km, ad anello da Fresnay sur Sarthe. Percorso blu.
Español :
Circuito n°10 de 30km, en bucle desde Fresnay sur Sarthe. Ruta azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire