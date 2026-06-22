La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons Maison du village Saint-Pierre-La-Noue

Informations pratiques

Saint-Pierre-La-Noue

La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons

Maison du village Lieu dit Péré Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 10:00:00

Date(s) :

2026-07-02

La Communauté de Communes Aunis Sud, en lien avec la mairie de Saint Pierre la Noue, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Le Réveil des Sons de Luc DIABIRA & Julie DE OLIVEIRA

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Maison du village Lieu dit Péré Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 56 53 bibliosgmarencennes@gmail.com

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in collaboration with the Saint-Pierre-la-Noue Town Hall, invites you to *La Ronde des Histoires*, a storytelling event for toddlers.

Le Réveil des Sons by Luc DIABIRA & Julie DE OLIVEIRA

L’événement La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin