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AGENDA · Saint-Pierre-La-Noue

La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons Maison du village Saint-Pierre-La-Noue

jeudi 2 juillet 2026 · Maison du village · Saint-Pierre-La-Noue

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du village
Adresse
Lieu dit Péré
Ville
17700 Saint-Pierre-La-Noue
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-La-Noue

La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons

Maison du village Lieu dit Péré Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-02 10:00:00

Date(s) :
2026-07-02

La Communauté de Communes Aunis Sud, en lien avec la mairie de Saint Pierre la Noue, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Le Réveil des Sons de Luc DIABIRA & Julie DE OLIVEIRA
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Maison du village Lieu dit Péré Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 56 53  bibliosgmarencennes@gmail.com

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in collaboration with the Saint-Pierre-la-Noue Town Hall, invites you to *La Ronde des Histoires*, a storytelling event for toddlers.
Le Réveil des Sons by Luc DIABIRA & Julie DE OLIVEIRA

L’événement La Ronde des Histoires Le Réveil des Sons Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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