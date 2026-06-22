La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Bibliothèque municipale de Chambon Chambon
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Chambon · Chambon
Informations pratiques
Chambon
La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages
Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 10:00:00
fin : 2026-11-03 10:00:00
Date(s) :
2026-11-03
La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Chambon, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Voyageur des nuages par Gaelle Augé.
Animation gratuite sur réservation.
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Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 95 98 violaine.peintre@laposte.net
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English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Chambon Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Voyageur des nuages” by Gaelle Augé.
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Chambon a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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