La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Bibliothèque municipale de Chambon Chambon

Informations pratiques

Chambon

La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages

Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 10:00:00

fin : 2026-11-03 10:00:00

Date(s) :

2026-11-03

La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Chambon, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Voyageur des nuages par Gaelle Augé.

Animation gratuite sur réservation.

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Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 95 98 violaine.peintre@laposte.net

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Chambon Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.

“Voyageur des nuages” by Gaelle Augé.

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Chambon a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin