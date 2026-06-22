UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambon

La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Bibliothèque municipale de Chambon Chambon

mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Chambon · Chambon

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale de Chambon
Adresse
25 Rue Du Gros Sillon
Ville
17290 Chambon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chambon

La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages

Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 10:00:00
fin : 2026-11-03 10:00:00

Date(s) :
2026-11-03

La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Chambon, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Voyageur des nuages par Gaelle Augé.
Animation gratuite sur réservation.
  .

Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 95 98  violaine.peintre@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Chambon Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Voyageur des nuages” by Gaelle Augé.
Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Voyageur des Nuages Chambon a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Chambon (Charente-Maritime)