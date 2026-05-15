Chambon

Balade gourmande

Place de l’église Chambon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Balade gourmande proposée par l’association de sauvegarde de l’église St Pierre à Chambon dont les profits seront reversés pour la restauration.

Menu et tarifs bientôt communiqués. Pensez cependant à vous inscrire! .

Place de l’église Chambon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 16 24 75 20 asep.chambon18@gmail.com

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English :

Gourmet stroll organized by the association for the preservation of St Pierre church in Chambon, with proceeds going towards restoration.

L’événement Balade gourmande Chambon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES