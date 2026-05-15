Balade gourmande Chambon
Balade gourmande Chambon samedi 8 août 2026.
Chambon
Balade gourmande
Place de l’église Chambon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Balade gourmande proposée par l’association de sauvegarde de l’église St Pierre à Chambon dont les profits seront reversés pour la restauration.
Menu et tarifs bientôt communiqués. Pensez cependant à vous inscrire! .
Place de l’église Chambon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 16 24 75 20 asep.chambon18@gmail.com
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English :
Gourmet stroll organized by the association for the preservation of St Pierre church in Chambon, with proceeds going towards restoration.
L’événement Balade gourmande Chambon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES
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