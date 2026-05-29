Fête Nationale Chambon
Fête Nationale Chambon mardi 14 juillet 2026.
Chambon
Fête Nationale
Chambon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Repas champêtre sur réservation.
Repas champêtre sur réservation. .
Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country-style meal on reservation.
L’événement Fête Nationale Chambon a été mis à jour le 2026-05-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Chambon (Indre-et-Loire)
- Balade gourmande Chambon 8 août 2026