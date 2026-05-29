Chambon

Fête Nationale

Chambon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Repas champêtre sur réservation.

Repas champêtre sur réservation. .

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21

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English :

Country-style meal on reservation.

L’événement Fête Nationale Chambon a été mis à jour le 2026-05-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire