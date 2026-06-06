Visite des extérieurs du château de Rouvray Chambon samedi 19 septembre 2026.

Chambon

Visite des extérieurs du château de Rouvray

Chambon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte des extérieurs du château et de son parc, de son histoire du Moyen-Âge à aujourd’hui, au cours d’une visite commentée. Remise d’un dépliant récapitulatif.

Découverte des extérieurs du château et de son parc, de son histoire du Moyen-Âge à aujourd’hui, au cours d’une visite commentée. Remise d’un dépliant récapitulatif. .

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 16 11 86 84 veronique.bachelier@free.fr

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English :

Discover the château’s exterior and grounds, and its history from the Middle Ages to the present day, during a guided tour. A summary brochure is available.

L’événement Visite des extérieurs du château de Rouvray Chambon a été mis à jour le 2026-06-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire