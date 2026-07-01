AGENDA · Chambon
Le Chambon Pétanque, Le Chambon, Chambon
samedi 11 juillet 2026 · Le Chambon · Chambon
Informations pratiques
Le Chambon Pétanque Samedi 11 juillet, 16h30 Le Chambon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Inscription à 16h30, début du concours à 17h.
Apéritif musical avec ambiance Feria, repas champêtre à partir de 19h (sur réservation), puis soirée musicale dansante.
Le Chambon 30450 Le Chambon Chambon 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 07 44 33 »}, {« type »: « email », « value »: « nath.ch30@gmail.com »}]
Concours en doublette (150 € + frais de participation) organisé par le Comité des fêtes.
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