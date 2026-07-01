Le Chambon Pétanque, Le Chambon, Chambon

Informations pratiques

Le Chambon Pétanque Samedi 11 juillet, 16h30 Le Chambon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Inscription à 16h30, début du concours à 17h.

Apéritif musical avec ambiance Feria, repas champêtre à partir de 19h (sur réservation), puis soirée musicale dansante.

Le Chambon 30450 Le Chambon Chambon 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 07 44 33 »}, {« type »: « email », « value »: « nath.ch30@gmail.com »}]

Concours en doublette (150 € + frais de participation) organisé par le Comité des fêtes.