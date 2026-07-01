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Le Chambon Pétanque, Le Chambon, Chambon

samedi 11 juillet 2026 · Le Chambon · Chambon

Le Chambon Pétanque, Le Chambon, Chambon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Le Chambon
Adresse
30450 Le Chambon
Ville
30450 Chambon
Département
Gard

Le Chambon Pétanque Samedi 11 juillet, 16h30 Le Chambon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Inscription à 16h30, début du concours à 17h.
Apéritif musical avec ambiance Feria, repas champêtre à partir de 19h (sur réservation), puis soirée musicale dansante.

Le Chambon 30450 Le Chambon Chambon 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 07 44 33 »}, {« type »: « email », « value »: « nath.ch30@gmail.com »}]
Concours en doublette (150 € + frais de participation) organisé par le Comité des fêtes.

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