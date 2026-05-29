Chambon

Fête nationale

Chambon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

21h30 Distribution de flambeaux

22h45 Retraite aux flambeaux

23h00 Feu d’artifice (Spectacle Pyrotechnique)

23h30 Bal gratuit animé par le Comité des Fêtes DJ

Buvette

Vente de crêpes

21h30 Distribution de flambeaux

22h45 Retraite aux flambeaux

23h00 Feu d’artifice (Spectacle Pyrotechnique)

23h30 Bal gratuit animé par le Comité des Fêtes DJ

Buvette

Vente de crêpes .

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21

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English :

9:30 p.m. Torchlight distribution

10:45 pm Torchlight procession

23:00 Fireworks (Pyrotechnic show)

11:30 pm Free dance hosted by the Comité des Fêtes DJ

Refreshment bar

Pancake sale

L’événement Fête nationale Chambon a été mis à jour le 2026-05-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire