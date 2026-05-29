Fête nationale Chambon
Fête nationale Chambon lundi 13 juillet 2026.
Chambon
Fête nationale
Chambon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
21h30 Distribution de flambeaux
22h45 Retraite aux flambeaux
23h00 Feu d’artifice (Spectacle Pyrotechnique)
23h30 Bal gratuit animé par le Comité des Fêtes DJ
Buvette
Vente de crêpes
21h30 Distribution de flambeaux
22h45 Retraite aux flambeaux
23h00 Feu d’artifice (Spectacle Pyrotechnique)
23h30 Bal gratuit animé par le Comité des Fêtes DJ
Buvette
Vente de crêpes .
Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21
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English :
9:30 p.m. Torchlight distribution
10:45 pm Torchlight procession
23:00 Fireworks (Pyrotechnic show)
11:30 pm Free dance hosted by the Comité des Fêtes DJ
Refreshment bar
Pancake sale
L’événement Fête nationale Chambon a été mis à jour le 2026-05-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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