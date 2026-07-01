La Ronde des Knacks Evenement Gerca association humanitaire Wangenbourg-Engenthal
samedi 25 juillet 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
La Ronde des Knacks Evenement Gerca association humanitaire
Place de la 5ème armée Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La ronde des knacks évènement GERCA association humanitaire
Lieu place de la 5e armée à Wangenbourg-Engenthal
Date samedi 25 juillet 2026
Horaires 9h-12h
Vente de knacks et de salade de pomme de terre en partenariat avec Les bouchées gourmandes, la ferme Vierling et la brasserie Météor.
Vente uniquement sur commande, les bons de commande sont disponibles dans les commerces du village.
Renseignements
Denise, 03 88 87 30 41
Chantal 06 36 44 48 00 .
Place de la 5ème armée Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 30 41
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English :
L’événement La Ronde des Knacks Evenement Gerca association humanitaire Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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