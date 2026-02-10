La Roue Tourangelle 2026

Château-Renault Indre-et-Loire

La 24ème édition de la Roue Tourangelle aura lieu le dimanche 29 mars 2026. Cette épreuve cycliste professionnelle internationale traversera les communes du Castelrenaudais

Diverses animations sont prévues tout au long du week-end

Samedi 28 mars

Lieu Château-Renault, Parc du Château Mairie

› 7h30 Ouverture des inscriptions cyclo, Gravel et Balade Touristique.

› 8h30 Départ randonnées cyclotouristes Les bonnes étapes de la Roue

› 9h Départ Gravel La Roue Tourangelle X Cyfac (ouverte au VTT)

› 10h Ouverture gratuite du village des producteurs, associations et partenaires. De nombreuses animations sont prévues toute la journée animations sportives, vélos anciens, révision gratuite vélo, restauration, dégustation, concert,

structures gonflables, jeux pour les enfants.

› 13h à 14h Départ balade vélo touristique et familiale avec dégustation de produits locaux

› 14h Animations école de vélos

› 17h Concert en partenariat avec la p’ .

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The 24th edition of the Roue Tourangelle will take place on Sunday March 29, 2026. This international professional cycling event will pass through the communes of Castelrenaudais

