Animation Nature avec la LPO

Château-Renault Indre-et-Loire

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

2026-07-10

Venez découvrir l’envol des chauves-souris le vendredi 10 juillet de 20h30 à 22h30 à Château-Renault. Animée par la LPO Indre-et-Loire, cette balade est l’occasion d’en savoir davantage sur les oiseaux que vous pouvez rencontrer ! Inscrivez-vous auprès du service Tourisme.

ℹ Inscrivez-vous directement auprès du service Tourisme du Castelrenaudais 06 46 88 08 22 / caroline.moyer@cc-castelrenaudais.fr .

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 88 08 22

English :

Come and discover the flight of bats on Friday, July 18 from 8:30 pm to 10:30 pm in Château-Renault. Led by the LPO Indre-et-Loire, this walk is an opportunity to find out more about the birds you may encounter! Register with the Tourism Department.

