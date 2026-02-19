Animation Nature avec la LPO Château-Renault
Animation Nature avec la LPO Château-Renault vendredi 10 juillet 2026.
Animation Nature avec la LPO
Château-Renault Indre-et-Loire
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
2026-07-10
Venez découvrir l’envol des chauves-souris le vendredi 10 juillet de 20h30 à 22h30 à Château-Renault. Animée par la LPO Indre-et-Loire, cette balade est l’occasion d’en savoir davantage sur les oiseaux que vous pouvez rencontrer ! Inscrivez-vous auprès du service Tourisme.
Venez découvrir l’envol des chauves-souris le vendredi 10 juillet de 20h30 à 22h30 à Château-Renault.
Animée par la LPO Indre-et-Loire, cette balade est l’occasion d’en savoir davantage sur les oiseaux que vous pouvez rencontrer !
ℹ Inscrivez-vous directement auprès du service Tourisme du Castelrenaudais 06 46 88 08 22 / caroline.moyer@cc-castelrenaudais.fr .
Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 88 08 22
English :
Come and discover the flight of bats on Friday, July 18 from 8:30 pm to 10:30 pm in Château-Renault. Led by the LPO Indre-et-Loire, this walk is an opportunity to find out more about the birds you may encounter! Register with the Tourism Department.
