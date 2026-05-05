Atelier création « Musique verte », Parc du Château, Château-Renault

Atelier création « Musique verte » Samedi 6 juin, 14h00 Parc du Château Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez créer votre flûte, trompette ou sifflet avec Dame Nature de la Compagnie Les Embobineuses, qui vous proposera un atelier ludique et pédagogique avec ce que l’on peut trouver et glaner autour de nous : des branches, des feuilles, des fruits… Dame Nature vous surprendra par les sons créés avec son environnement !

Parc du Château Hôtel de Ville, Le Château, 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 58 http://www.ville-chateau-renault.fr Le parc est divisé en trois parties : une grande cour paysagère, les anciens jardins et la nouvelle roseraie, et un parc arboré. L’ensemble est intégré dans le domaine de l’ancien château de Château-Renault (XIIe, XIVe, XVIIe, XVIIIe siècles). Les anciens jardins sont les éléments les plus anciens (attestés au moins dès le XVIe siècle).

Les grands jardins & la nouvelle roseraie sont aménagés à l’intérieur de l’enceinte, dans l’angle nord-est du rempart. Une expertise de 1795 évoque : «(…) un grand jardin formant plusieurs quarrés autour desquels il y a plusieurs arbres en espaliers et au midi de ce grand jardin est un verger en forme de terrasse, ensuite duquel verger et au midi du dit bâtiment ci-dessus, est une grande cour vaste dans laquelle sont quatre rangs de tilleuls (…) » . Leur création remonte vraisemblablement à une époque antérieure, sans doute au moment où le château devient purement résidentiel au cours des XVIe et XVIIe siècles, sans écarter l’hypothèse d’un ou plusieurs jardins aménagés dès le Moyen-Âge. Aujourd’hui les grands jardins sont plantés pour partie en potagers, et la toponymie conserve l’emplacement du verger en terrasse situé en contrebas, et qui accueille depuis 2017 la nouvelle roseraie !

Le parc boisé ou « parc de la Folie » est situé à l’extérieur de l’enceinte. Il a été planté sur des terres de labours au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, au lieu-dit La Folie. La liaison avec le château est effectuée par un portail monumental percé dans l’ancien mur d’enceinte. Le comte Louis Barrairon aménage vers 1800 un jardin anglais, en dehors de l’enceinte, à l’extrémité orientale du parc. Tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, le parc nord est structuré en allées encadrées par une ramification de sentiers tortueux, le tout planté d’arbres rares pour l’époque, dont plusieurs subsistent encore aujourd’hui.

L’esplanade : la grande cour adjacente, ancienne basse-cour médiévale et qualifiée de « grande cour verte » en 1795, elle conserve son rôle de mail planté en tilleuls, malgré la réduction à deux rangs, axe de liaison végétale entre la porte fortifiée et le perron d’honneur du château. Les deux cèdres de l’Atlas plantés au sud de la grande cour sont les témoins monumentaux de cette période. Accès par la Tour de l’Horloge (accès Mairie) de la rue du Château.

Venez créer votre flûte, trompette ou sifflet avec Dame Nature de la Compagnie Les Embobineuses, qui vous proposera un atelier ludique et pédagogique avec ce que l’on peut trouver et glaner autour de…

©Cie Les Embobineuses