Concert de chant et harpe celtique par Syelh, Parc de la Coulée Verte du Moulinet, Château-Renault

Concert de chant et harpe celtique par Syelh Dimanche 7 juin, 11h30, 16h30 Parc de la Coulée Verte du Moulinet Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Ce sont deux haltes musicales originales et apaisantes de 45 mn qui vous sont proposées sous le kiosque du parc, avec musiques celtiques traditionnelles, arrangements et compositions originales de l’artiste professionnelle Syelh. Appréciez les pouvoirs du son, les bienfaits des sons guérisseurs et libérateurs procurés par la voix et par la harpe ! A ne pas manquer !

Parc de la Coulée Verte du Moulinet 29 rue Victor-Hugo, 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 56 http://www.ville-chateau-renault.fr Parc contemporain situé au bord de la rivière Le Gault, à proximité d’un ancien moulin à tan. C’est l’un des lieux de promenades préférés des habitants, qui y trouvent calme et sérénité dans un espace fleuri et bucolique.

Ce parc a été planté à partir de la fin des années 1980 au bord de la rivière Le Gault, à proximité de l’ancien moulin à tan de Moulinet. Ce moulin servait à broyer les écorces de chêne pour les tanneries de la ville, et dont les vestiges sont encore visibles. Le parc a la particularité d’être orné de structures originales réalisées en osier tressé (palissades, tunnels, clôtures, igloos, gloriettes) ; il comporte en outre des passerelles et un kiosque en bois. Ce parc bénéficie d’un fleurissement particulièrement varié. Il est l’une des étapes de la « Coulée verte », une promenade aménagée sur 5 km en bordure des rivières du Gault et de la Brenne. Ce parc contemporain possède des espèces protégées et bénéficie d’une gestion raisonnée et répondant depuis 2017 à la charte « Zéro Phyto ». Accès par la rue Victor Hugo, parking à côté du garage du Centre

Ce sont deux haltes musicales originales et apaisantes de 45 mn qui vous sont proposées sous le kiosque du parc, avec musiques celtiques traditionnelles, arrangements et compositions originales de du…

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