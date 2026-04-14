Visite d’un jardin de ville, Le jardin de Romain, Château-Renault
Visite d’un jardin de ville, Le jardin de Romain, Château-Renault samedi 6 juin 2026.
Visite d’un jardin de ville 6 et 7 juin Le jardin de Romain Indre-et-Loire
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Ce jardin, bien que petit, est un véritable havre de paix où la nature prend toute sa place. Entouré d’arbustes et de vivaces, il est encore jeune, mais chaque plante y ajoute sa touche unique. A chaque saison, il se transforme et offre un peu plus de verdure et de fraîcheur
Le jardin de Romain 61 rue Marceau 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0680843718 Ce jardin, bien que petit, est un véritable havre de paix où la nature prend toute sa place.
Entouré d’arbustes et de vivaces, il est encore jeune, mais chaque plante y ajoute sa touche unique. A chaque saison, il se transforme et offre un peu plus de verdure et de fraîcheur. Parking à proximité
Ce jardin, bien que petit, est un véritable havre de paix où la nature prend toute sa place. Entouré d’arbustes et de vivaces, il est encore jeune, mais chaque plante y ajoute sa touche unique. A il…
©lefeuvre
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