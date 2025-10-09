La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 1 – 17 mai

Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !

En 2026, l’orgue se fera instrument soliste mais aussi compagnon de musique de chambre. Il se fera aussi aire de jeux et territoire d’exploration pour le jeune public !

Des rendez-vous dans les églises de Saint-Malo, mais aussi à Cancale et La Fresnais pour fêter la 14ème édition du festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T18:30:00.000+02:00

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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com

Cathédrale Saint-Vincent 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine



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