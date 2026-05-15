La Route des Orgues Orgue, clavecin et flûte Église Saint-Laurent Magnières

Magnières

La Route des Orgues Orgue, clavecin et flûte

Église Saint-Laurent 23 Rue de l’église Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Association Route des Orgues vous invite à un concert en l’église Saint-Laurent de Magnières. Retrouvez Christophe Durant à l’orgue et clavecin, accompagné de Sylvain Lamirand à la flûte à bec. Entrée libre.Tout public

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Église Saint-Laurent 23 Rue de l’église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com

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English :

The Association Route des Orgues invites you to a concert in Magnières’ Saint-Laurent church. Christophe Durant on organ and harpsichord, accompanied by Sylvain Lamirand on recorder. Free admission.

L’événement La Route des Orgues Orgue, clavecin et flûte Magnières a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS