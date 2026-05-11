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Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Eglise Saint-Laurent Magnières

Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Eglise Saint-Laurent Magnières dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint-Laurent

Adresse : 23 rue de l'église

Ville : 54129 Magnières

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Magnières

Route des Orgues Cor des Alpes et orgue

Eglise Saint-Laurent 23 rue de l’église Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert de cor des Alpes et orgue avec Choralp Lotharingia et Jean-Pierre Aniorte.
Entrée libre.Tout public
0  .

Eglise Saint-Laurent 23 rue de l’église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37  tourisme@tourisme-lunevillois.com

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English :

The Association des Amis de l’Orgue organizes an alphorn and organ concert with Choralp Lotharingia and Jean-Pierre Aniorte.
Free admission.

L’événement Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Magnières a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS