Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Eglise Saint-Laurent Magnières
Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Eglise Saint-Laurent Magnières dimanche 19 juillet 2026.
Magnières
Route des Orgues Cor des Alpes et orgue
Eglise Saint-Laurent 23 rue de l’église Magnières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert de cor des Alpes et orgue avec Choralp Lotharingia et Jean-Pierre Aniorte.
Entrée libre.Tout public
0 .
Eglise Saint-Laurent 23 rue de l’église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com
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English :
The Association des Amis de l’Orgue organizes an alphorn and organ concert with Choralp Lotharingia and Jean-Pierre Aniorte.
Free admission.
L’événement Route des Orgues Cor des Alpes et orgue Magnières a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS