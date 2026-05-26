Fête des villageois Ferme Babel Magnières
Fête des villageois Ferme Babel Magnières samedi 4 juillet 2026.
Magnières
Fête des villageois
Ferme Babel 5 Rue de l’Église Magnières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Familles rurales vous convie à la fête des villageois samedi soir 4 juillet à partir de 19h , à la ferme Babel, rue de l’église. L’association offre l’apéritif puis le principe de l’auberge espagnole est de mise. Des barbecues sont à votre disposition. Gratuit.Tout public
0 .
Ferme Babel 5 Rue de l’Église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est claude.hinsinger@free.fr
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English :
Familles rurales invites you to the village fete on Saturday evening, July 4, starting at 7pm, at Ferme Babel, rue de l’église. The association will provide an aperitif, followed by a auberge espagnole . Barbecues are available. Free admission.
L’événement Fête des villageois Magnières a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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