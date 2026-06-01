La Rue du Jeu, Mail 2000, Genève
La Rue du Jeu, Mail 2000, Genève samedi 29 août 2026.
La Rue du Jeu 29 et 30 août Mail 2000
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Au programme : des jeux de société en libre-service, des jeux géants, des espaces pour les tout-petits et pour les ados, des ateliers créatifs et des initiations, des événements sportifs, des spectacles pour toute la famille et plein de surprises !
Entrée libre à la manifestation, dans la limite des places disponibles.
Petite restauration et buvette sur place (payant).
Toute la programmation sur www.plan-les-ouates.ch/laruedujeu
Mail 2000 Mail 2000, Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« link »: « https://www.plan-les-ouates.ch/laruedujeu »}]
Le jeu dans tous ses états !
Simone Kaspar de Pont
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