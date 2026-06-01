La Rue du Jeu, Mail 2000, Genève

La Rue du Jeu 29 et 30 août Mail 2000

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Au programme : des jeux de société en libre-service, des jeux géants, des espaces pour les tout-petits et pour les ados, des ateliers créatifs et des initiations, des événements sportifs, des spectacles pour toute la famille et plein de surprises !

Entrée libre à la manifestation, dans la limite des places disponibles.

Petite restauration et buvette sur place (payant).

Toute la programmation sur www.plan-les-ouates.ch/laruedujeu

Mail 2000 Mail 2000, Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« link »: « https://www.plan-les-ouates.ch/laruedujeu »}]

Le jeu dans tous ses états !

Simone Kaspar de Pont