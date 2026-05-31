La Rue est à nous – Autrement c’est assez brutal, Allée André-Dupuis, Villeurbanne
La Rue est à nous – Autrement c’est assez brutal, Allée André-Dupuis, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Autrement c’est assez brutal Vendredi 19 juin, 16h45 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T16:45:00+02:00 – 2026-06-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T16:45:00+02:00 – 2026-06-19T17:15:00+02:00
Un commissariat. Une femme patiente pour déposer plainte. Elle est reçue par un officier qui est à l’empathie ce qu’une déclaration d’impôt est à la poésie. Face au mur de l’administration, à la culpabilisation et au racisme ordinaire, la rage explose.
À partir de 14 ans
Création
Production des Ateliers Frappaz
Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Un commissariat. Une femme patiente pour déposer plainte. Face au mur de l’administration, à la culpabilisation et au racisme ordinaire, la rage explose.
© Maxence Knepper
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