La Rue est à nous – Butterfly Kiss, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Butterfly Kiss Samedi 20 juin, 12h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:30:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T12:30:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Un beau monologue sur la métamorphose et les corps qui muent. Entre chrysalides troubles et élans de confiance, une traversée sensible, parfois rugueuse. Vous avez aimé le baiser de la femme araignée ? Laissez-vous séduire par celui du papillon !

À partir de 12 ans

Création

Production des Ateliers Frappaz

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Monologue sur la métamorphose et les corps qui muent. Entre chrysalides troubles et élans de confiance, une traversée sensible, parfois rugueuse.

© Maxence Knepper