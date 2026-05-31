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La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ateliers Frappaz

Adresse : 16 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

La Rue est à nous – Pustule Porn Samedi 20 juin, 19h45 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:45:00+02:00 – 2026-06-20T20:15:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:45:00+02:00 – 2026-06-20T20:15:00+02:00

Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité. Pustule Porn, c’est une meuf et un mec qui s’aiment. Et le meilleur pote de ce dernier, avec qui il partage un peu plus que des parties de FIFA…

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité.

© Maxence Knepper

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